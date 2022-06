Κοινωνία

Ξυλοδαρμός διασώστη του ΕΚΑΒ: “Λεπτή η γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου”

Τι καταγγέλει σε ανάρτησή του ο διασώστης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού εν ώρα υπηρεσίας.

Με αφορμή, τον ξυλοδαρμό του 42χρονου στη Ραφήνα, που του στοίχισε τη ζωή, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, που δέχτηκε επίθεση ενώ βρισκόταν εν ώρα καθήκοντος, ανήρτησε φωτογραφίες με τον τραυματισμό του στα social media.

Όπως κατήγγειλε,υπέστη πολλαπλά κατάγματα και υποβλήθηκε, όπως λέει, σε δύσκολο χειρουργείο και τονίζει: «Η γραμμή μεταξύ του είμαι όρθιος ζωντανός και του έχασα τη ζωή μου ή με έχει άφησε εγκεφαλικά νεκρό είναι πολύ λεπτή. Αυτό μην το ξεχάσει κανείς ΠΟΤΕ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Ο άλλος πάει για ποτό και δεν γυρνάει ποτέ στην οικογένεια του. Κάταγμα κρανίου στο πλάι του κεφαλιού, θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο, κυρίως στη δεξιά πλευρά και ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα. Και έτσι απλά έφυγε. Εγώ πήγα για βάρδια να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο και από θαύμα ζούμε από θαύμα δεν έχω τις ανάλογες κακώσεις. Μας χρέωσε με πολλαπλά κατάγματα με ΔΥΣΚΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ με σπασμένα δόντια και αμέτρητο πόνο στην ψυχή. Δηλαδή ευτυχώς μετά τόσο ξύλο στο κεφάλι ευτυχώς δεν μας άφησε εγκεφαλικά νεκρούς. ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ!!!! Αλλιώς μετά από λίγο καιρό όλα ξεχνιούνται!!!! Συγνώμη για τις φωτό απλά για να μην ξεχνιόμαστε!!! ΥΓ: η γραμμή μεταξύ του είμαι όρθιος ζωντανός και του έχασα τη ζωή μου ή με έχει άφησε εγκεφάλικα νεκρό είναι πολύ λεπτή. Aυτό μην το ξεχάσει κάνεις ΠΟΤΕ».

