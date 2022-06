Κοινωνία

Κούγιας για θάνατο χιμπατζή: ήταν εν ψυχρώ η εκτέλεση του Μπαζού

Συμπράσταση στον Αλέξη Κούγια, δηλώνουν η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης.

Να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες για την εν ψυχρώ εκτέλεση του χιμπατζή με το όνομα Μπαζού, ο οποίος δραπέτευσε από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ανέλαβε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας.

Όπως αναφέρει ο ποινικολόγος, αναλαμβάνει την υπόθεση μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

"Η Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού δια του Προέδρου της κύριου Κωνσταντίνου Σισμανίδη και του Γενικού Γραμματέως της κύριου Γιάννη Κάραλη με εξουσιοδότησε όπως διερευνήσω τυχόν ποινικές ευθύνες για την εν ψυχρώ εκτέλεση του γνωστού στα παιδιά όλης της Αττικής και όλης της Ελλάδος χιμπατζή με το όνομα Μπαζού, ο οποίος δραπέτευσε λόγω των ελλιπέστατων μέτρων ασφαλείας από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όπου εξετίθετο.

Στους εντολείς μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτηματικά για την επιλογή της εκτελέσεως του δυστυχούς ζώου αντί της αναισθητοποιήσεως του από τους αρμοδίους του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.", αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.

Συμπαράσταση στον Αλέξη Κούγια δήλωσαν και ο Βύρων Βασιλειάδης με την Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Αλέξη Κούγια αναφέρει:

"Πριν από λίγη ώρα επικοινώνησαν με τον επικεφαλής του γραφείου μας, κο Αλέξη Κούγια, ο κος Βύρων Βασιλειάδης και η σύζυγός του κα Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση για να του δηλώσουν ότι συμπαρίστανται με όλες τους τις δυνατότητες στην υπόθεση της δολοφονίας του χιμπατζή, που διέφυγε από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και δολοφονήθηκε άγρια, ενώ ήταν δυνατό να αναισθητοποιηθεί, και του δήλωσαν ότι θα είναι παρόντες στην οιαδήποτε διαδικασία, η οποία θα αναδείξει παράνομες συμπεριφορές των υπευθύνων του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου και των εκτελεστών του ανυπεράσπιστου ζώου."

