Wimbledon – Τσιτσιπάς: Εντυπωσιακή εμφάνιση και πρόκριση στον τρίτο γύρο

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο του και προκρίθηκε χωρίς να χάσει σετ στον επόμενο γύρο.

Σε αντίθεση με το παιχνίδι του 1ου γύρου απέναντι στον Ελβετό Αλεξάντερ Ριτσάρ, στον δεύτερο αγώνα του στο φετινό Γουίμπλεντον ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του στον Αυστραλό Τζόρνταν Τόμπσον (Νο 76 στον κόσμο), τον οποίο νίκησε με 6-2, 6-3, 7-5 σε 2 ώρες και 3 λεπτά.

Ο Έλληνας τενίστας πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Τόμπσον του «έσπασε» το σερβίς και προηγήθηκε 3-1. Ο Τσιτσιπάς, όμως, όχι μόνο πήρε αμέσως πίσω το break, αλλά κέρδισε πέντε σερί γκέιμ και έφτασε στο 6-3. Το τρίτο σετ ήταν σαφώς πιο ισορροπημένο, με τον Αυστραλό να κρατά το σερβίς του ως το 5-5, όμως εκεί όπου μπορούσε να στείλει το σετ στο τάι-μπρέικ έκανε κάποια «φτηνά» λάθη και... χάρισε στον «Στεφ» το break και τη νίκη.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον 3ο γύρο θα είναι ο Νικ Κύργιος, που ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο του Σέρβου Φιλίπ Κραϊνοβιτς (6-2, 6-3, 6-1 σε μόλις 85 λεπτά). Θα είναι η δεύτερη αναμέτρησή τους μέσα σε λίγο διάστημα, καθώς προηγήθηκε το παιχνίδι στο τουρνουά του Χάλε, όπου ο Ελληνοαυστραλός επικράτησε με 5-7, 6-2, 6-4. Συνολικά η παράδοση στα μεταξύ τους ματς ευνοεί τον Κύργιο, που μετράει τρεις νίκες, έναντι μόνο μίας του Τσιτσιπά, που κι αυτή σημειώθηκε εκτός ATP Tour (στο περσινό Laver Cup).

