Life

“Άγριες Μέλισσες”: τα τελευταία επεισόδια και το μεγάλο φινάλε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προ των πυλών και μέχρι να πέσει η “αυλαία”, κανείς δεν γνωρίζει το “τέλος” που περιμένει τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, έγραψε ιστορία στον ΑΝΤ1, με τρεις συγκλονιστικούς κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Το Διαφάνι και οι ήρωές του ξεδίπλωσαν την ιστορία τους…

Για 3 χρόνια, καθήλωσαν με τον μύθο τους…

Έγκλημα, Αδικία, Τιμωρία, Κάθαρση…

Το μεγάλο φινάλε του δράματος έρχεται…

Οι «Άγριες Μέλισσες» πετούν, για τελευταία φορά, και γράφουν τον συγκλονιστικό επίλογό τους…

Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις 22:30 - Επεισόδιο 141

Η Ζωή περιμένει οδηγίες για να δώσει τα χρήματα στον Ακύλα, ενώ η Κορίνα με τον Λευτέρη ζητάνε βοήθεια για να τη σώσουν από τα χέρια του. Ο Ντούνιας φοβάται πως η Αιμιλία κινδυνεύει από τον παρανοϊκό γαμπρό της. Ο Παναγιώτης ανακοινώνει στο χωριό την απόφασή του να φύγει. Η Μυρσίνη θέλει να γνωρίσει το εγγόνι της παρά τις αποκαλύψεις της Αγορίτσας.

Τρίτη 5 Ιουλίου, στις 22:30 - Επεισόδιο 142

Ο Ντούνιας αντιδράει στην παράνοια του Ακύλα κι από σύμμαχος γίνεται εχθρός του. Καταφέρνει να γλυτώσει την Αιμιλία και να πάρει όμηρο τον Ακύλα προκειμένου να γλυτώσουν απ’ τους άντρες του. Ο Ζάχος, ο Πέτρος κι ο Άγγελος τους ακολουθούν μέσα στο δάσος και η νύχτα βάφεται με αίμα. Το επόμενο πρωί, όλοι μετρούν νεκρούς κι αγνοούμενους. Η Πηνελόπη μαζί με την Αντιγόνη πείθουν την Ασπασία να καταθέσει και πλέον η σύλληψη του Δούκα και του Μελέτη είναι θέμα χρόνου. Η Ελένη με τον Δούκα θα έχουνε μια απρόσμενη συνάντηση στα χωράφια του Γιώργη και οι παλιοί λογαριασμοί φαίνεται πως θα κλείσουν για πάντα.

Τετάρτη 6 Ιουλίου, στις 22:30 - Επεισόδιο 143

Ο Λάμπρος αναζητά παντού την Ελένη που έχει εξαφανιστεί. Η Μυρσίνη καταρρακωμένη από όσα τις αποκαλύπτονται πρέπει πια να επιλέξει τι ήταν ο γιος της, ο Σέργιος, θύμα ή θύτης; Η Πηνελόπη, απέναντι από τον Μελέτη, έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για εκείνον. Ο Ακύλας βλέπει πως είναι στριμωγμένος από παντού και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη.

Πέμπτη 7 Ιουλίου, στις 21:00 - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΝΑΛΕ

Το Διαφάνι είναι πια έτοιμο να κλείσει όλες τις πληγές του και τον κύκλο του αίματος που άνοιξε με τον θάνατο του Γιώργη. Η τελική αναμέτρηση, όμως, είναι προ των πυλών και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει ζωντανός στο τέλος…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link.

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Δημητρακόπουλος: ο Φιλιππίδης μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, αλλά ζητά να έρθει στην δίκη

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”





Gallery