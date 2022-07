Παράξενα

ΗΠΑ: Vegan άφησε το μωρό της να πεθάνει από την πείνα, ταΐζοντάς το μόνο λαχανικά

Η Σέιλα Ο'Λίρι κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 18 μηνών γιου της και αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα με μια vegan μητέρα η οποία άφησε στην κυριολεξία το παιδί της να πεθάνει της πείνας, αφού το τάιζε μόνο ωμά φρούτα και λαχανικά.

Σύμφωνα με τη New York Post, το αγοράκι της ζύγιζε μόλις 17 κιλά - 7 κιλά κάτω από το μέσο όρο - όταν οι γονείς του παρατήρησαν ότι είχε σταματήσει να αναπνέει.

Η Ο'Λίρι και ο σύζυγός της είπαν στην αστυνομία ότι ο μικρός Έζρα ακολουθούσε μια αυστηρή vegan δίαιτα, αλλά και ότι τρεφόταν επίσης με θηλασμό.

Είπαν ότι το αγόρι δεν είχε φάει για περίπου μια εβδομάδα πριν από το θάνατό του και είχε προβλήματα με τον ύπνο.

Η νεκροψία έδειξε ότι το αγοράκι πέθανε από επιπλοκές υποσιτισμού.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τη μητέρα ότι δεν ζήτησε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα για τον γιο της όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν άρρωστος.

«Επέλεξε να αγνοήσει τις κραυγές του», είπε η Βοηθός Εισαγγελέα Σάρα Μίλερ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δίκης. «Δεν χρειαζόταν ζυγαριά για να δει τα οστά του. Δεν χρειαζόταν ζυγαριά για να ακούσει το κλάμα του», είπε χαρακτηριστικά.

πηγή: nypost.com

