Έγκλημα στη Ραφήνα: Προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 42χρονου

Μετά από 12 ώρες απολογίας, η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Στην φυλακή θα οδηγηθούν οι δυο 24χρονοι που απολογήθηκαν για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 42χρονου σε μπαρ στη Ραφήνα τα ξημερώματα της Κυριακής .

Μετά από διαδικασία που διήρκεσε 12 ώρες ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο κατηγορούμενους για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 42χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η ανακρίτρια επεκτείνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ακόμη δυο νεαρών, που στο στάδιο της προδικασίας είχαν καταθέσει ως αυτόπτες μάρτυρες.

Σήμερα ο ένας εκ των δυο κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε το θύμα στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, ενώ ο συγκατηγορούμενός του επικαλείται εθισμό του θύματος στο αλκοόλ και επιβαρυμένη κατάσταση υγείας του 42χρονου .