Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Εμβόλιο για να συνεχίσουμε τις διακοπές μας

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, οι εισαγωγές είναι τις τελευταίες 2-3 μέρες πάνω από 300», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος.

Σχολιάζοντας την αύξηση των κρουσμάτων και ειδικότερα των εισαγωγών στα νοσοκομεία, είπε πως συγκριτικά, στη μεγάλη κρίση οι εισαγωγές ήταν 400-450 ημερησίως.

«Δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, προφανώς το ΕΣΥ έχει ακόμα αντοχές», συμπλήρωσε σχετικά και εκτίμησε πως, «όταν έχεις μεγάλη διασπορά, άνθρωποι θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

«Έχει περάσει πολύς καιρός από την 3η δόση, υπάρχουν άνθρωποι που την έκαναν τον Νοέμβριο», είπε δεδομένου ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών είναι εμβολιασμένο.

Και τόνισε πως, «η 4η δόση δεν μας προστατεύει τρομερά από το να νοσήσουμε, αλλά από το να πάμε στο νοσοκομείο».

Ο καθηγητής συμβούλεψε, «την ώρα που δεν θέλουμε να κλείσουμε, αλλά να συνεχίσουμε να κάνουμε διακοπές. Ο μόνος τρόπος είναι το εμβόλιο».

Και κατέληξε: «το ότι θα έχουμε χώρο να νοσηλεύουμε, επειδή έχουμε κλίνες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις γεμίσουμε».





