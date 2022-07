Κόσμος

Μεξικό: Δολοφονήθηκε Ιταλός επιχειρηματίας μέσα στο αυτοκίνητό του

Τη δολοφονία ενός Ιταλού επιχειρηματία, ιδιοκτήτη πολυτελούς ξενοδοχείου στην πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, ερευνούν οι Αρχές της χώρας, καθώς σκοτώθηκε χθες Παρασκευή (1.7.2022 στην Παλένκε, όπου ζούσε μόνιμα.

Ο Ιταλός επιχειρηματίας, Ραφαέλ Αλεσάντρο Τούνεζι, σκοτώθηκε μέρα μεσημέρι, μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς ετοιμαζόταν να πάει να πάρει τις κόρες του από το σχολείο, ανέφερε το γραφείο του πολιτειακού εισαγγελέα στο Μεξικό. Αστυνομικοί που έφθασαν επιτόπου, δήλωσαν για τη δολοφονία του ότι «τον βρήκαν στο εσωτερικό οχήματος (…) με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες».

Ο Τούνεζι, ιδιοκτήτης του πολυτελούς ξενοδοχείου Quinta Chanabnal, στην Παλένκε, ζούσε χρόνια στην Τσιάπας και θεωρείτο ειδικός στον πολιτισμό των μάγια. Μάλιστα, η συγκεκριμένη περιοχή είναι μαγνήτης για τους μεξικανούς και τους ξένους τουρίστες, εξαιτίας αρχαιολογικού χώρου που θεωρείται από τους σημαντικότερους του πολιτισμού των μάγια.

Οι επιθέσεις σε τουριστικές περιοχές του Μεξικού έχουν πολλαπλασιαστεί. Την 21η Ιανουαρίου, δύο Καναδοί σκοτώθηκαν κι ένας τρίτος τραυματίστηκε από πυρά σε συγκρότημα ξενοδοχείων κοντά στην Κανκούν.

Κατά τις αρχές, συμμορίες κακοποιών εκβιάζουν συχνά εμπόρους και επιχειρηματίες.

Την 24η Μαΐου, έντεκα άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις σε ξενοδοχείο και δύο μπαρ στη Σελάγια, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το Μεξικό έχει καταγράψει – σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα – πάνω από 340.000 φόνους και δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσεις από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν εξαπολύθηκε ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών».

