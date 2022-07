Κοινωνία

Μολότοφ στο ΑΤ Ζωγράφου

Επίθεση με μολότοφ πραγματοποίησαν άγνωστοι στο ΑΤ Ζωγράφου.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησαν άγνωστοι χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 1.30 το βράδυ, μια ομάδα ατόμων βγήκε από την πανεπιστημιούπολη και εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς το αστυνομικό τμήμα.

Από την επίθεση δημιουργήθηκε μια εστία φωτιάς που εκτονώθηκε μόνη της, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

