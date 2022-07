Πολιτική

Κυπριακό: Υπέρ του Τατάρ η Άγκυρα

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ μετά την πρόταση που κατέθεσε στον ΟΗΕ ο ηγέτης των Τουρκοκυπριών.

Μέσω ανακοίνωσής του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ της πρότασης που κατέθεσε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων για τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προτάσεις του Προέδρου της ‘ΤΔΒΚ’, Ερσίν Τατάρ, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε επιστολή που απέστειλε την 1η Ιουλίου 2022, η οποία προβλέπει συνεργασία με την ελληνοκυπριακή πλευρά στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος.

Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων δεν θα συμβάλει μόνο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη δημιουργία κοινού εδάφους για τη διευθέτηση του Κυπριακού με τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δύο υφιστάμενων κρατών στο νησί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τουρκικός Τύπος: «Τρίζει η καρέκλα» του Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που βλέπουν «την καρέκλα» του Κυριάκου Μητσοτάκη «να τρίζει».

Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ βλέπει κρίση πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, ενώ γράφει ότι «μεγαλώνουν οι αντιδράσεις εναντίον του Μητσοτάκη ο οποίος είχε κινηθεί με προκλητικά βήματα εναντίον της Τουρκία στο Αιγαίο». Μάλιστα με χαιρεκακία η εφημερίδα γράφει ότι «αυξάνονται οι φήμες ότι τρίζει η καρέκλα Μητσοτάκη».

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλλιέτ σε σημερινό της δημοσίευμα με τίτλο «Το βλέμμα των ΗΠΑ είναι στραμμένο στην Αλεξανδρούπολη» εκφράζει την ανησυχία της για τις αποφάσεις της Μαδρίτης. Αναφέρει ότι «ετοιμάζεται η μεγαλύτερη αποστολή στρατευμάτων στην Ιστορία» και επισημαίνει ότι «οι περισσότερες δαπάνες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των εξοπλισμών και στρατιωτικής υποδομής στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ».

