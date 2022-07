Οικονομία

Ενοίκια: Ένας στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν το μίσθωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ακρίβεια σε συνδυασμό με τα υψηλά ενοίκια "γονατίζουν" τα νοικοκυριά.

Του Βαγγέλη Κοκολακου

Σημαντικό αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά αποτελεί το ζήτημα των ενοικίων. Πρόκειται για μια βουβή κρίση, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να μην εκφράζεται με όρους εξωστρέφειας, όμως απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τα νοικοκυριά, γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε οικογένειες και παρέες και καθορίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα του Eteron οι μισοί ενοικιαστές (47,8%) δυσκολεύονται ή αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο τους, ενώ το ζήτημα του ενοικίου απασχολεί πολύ ή αρκετά το 83,1%. Επίσης το 61,7% δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε περικοπές άλλων βασικών αναγκών και το 15,2% ότι για να καλύψει τις άλλες βασικές του ανάγκες λαμβάνει κάποια οικονομική βοήθεια ή δανείζεται από τρίτους, ενώ ανασφάλεια και άγχος είναι τα κυρίαρχα αισθήματα που βιώνουν όσες και όσοι ζουν με ενοίκιο.

«Αυτό είναι λόγο της τρομερής αύξησης που έχει παρατηρηθεί ειδικά τον τελευταίο χρόνο στα μισθώματα. Μία αύξηση η οποία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση…Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών προσπαθεί να καλύψει τις ζημιές που είχε δέκα χρόνια κρίσης και δύο χρόνια πανδημίας μέσα σε ένα χρόνο με αποτέλεσμα να ζητούν εξαιρετικά αυξημένα μισθώματα », δηλώνει ο πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιστών, Άγγελος Σκιαδάς.

Για τη λύση στο πρόβλημα, οι ερωτώμενοι ζητούν αύξηση μισθών/θέσεων εργασίας, πλαφόν στα ενοίκια, φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες για πιο προσιτές τιμές, επίδομα ενοικίου, πολιτικές για την κοινωνική κατοικία, ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθωμάτων, αξιοποίηση των κενών δημόσιων κτιρίων και έλεγχο των κερδοσκοπικών επενδύσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο: “Χάλκινη” η Εθνική

Πισπιρίγκου: Συγγενείς της άδειασαν το σπίτι – Πέταξαν τα παιχνίδια των παιδιών στα σκουπίδια (εικόνες)

Πέθανε η Ντίνα Κώνστα