ΠΑΟΚ: Προηγήθηκε, αλλά ηττήθηκε από την Χρόνινγκεν

Ο ΠΑΟΚ αν και προηγήθηκε στο 49' είχε έντονα προβλήματα στην άμυνά του και ηττήθηκε από την Χρόνινγκεν στο δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία.

Την ήττα με σκορ 2-1 από τη Γκρόνινγκεν γνώρισε ο ΠΑΟΚ στο προπονητικό κέντρο του Βένουμ-Βίσελ, στο δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια (49’), όμως «κάθισε» στα τελευταία λεπτά, δεχόμενη δυο γκολ από τους Νταλέχο Ιραντουστ (77’) και Μίχαελ ντε Λέου (85’). Σε σχέση με το πρώτο φιλικό και το ευρύ 4-0 επί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, οι Θεσσαλονικείς εμφανίστηκαν αναποτελεσματικοί μπροστά από την αντίπαλη εστία, έχοντας και δύο δοκάρια, αλλά και με κενά στην άμυνα στο δεύτερο μέρος.

Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν πρώτοι, ωστόσο στάθηκαν άτυχοι, όταν το σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 12ο λεπτό τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μίχαελ Φερίπς. Ήταν κι η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους, αφού οι προσπάθειες των Σβέριρ Ινγκασον (14’), Νέλσον Ολιβέιρα (19’) και Νίκολας Κουαλιάτα (28’) δεν ανησύχησαν τον τερματοφύλακα της Γκρόνινγκεν.

Και οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν διαφορετικές ενδεκάδες στο β’ μέρος. Κάτι που ευνόησε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 49’ βρήκε το γκολ με τον Κωνσταντέλια. Ο Ζόαν Σάστρε έστρωσε στον 19χρονο επιθετικό, που πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Δέκα λεπτά μετά, ο Φελίπε Σοάρες ξεπέρασε και την αντίσταση του Γιαν ντε Μπουρ, αλλά από πλάγια θέση αστόχησε. Δεύτερο δοκάρι για τους Θεσσαλονικείς στο 65’, όταν από φάουλ του Τιάγκο Ντάντας, η μπάλα έφτασε στον Κωνσταντέλια, που σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο τελευταίο 20λεπτο οι Ολλανδοί «ανέβασαν στροφές» κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 77’ με ωραίο μακρινό σουτ του Ιραντουστ έπειτα από λάθος του Ενέα Μιχάι. Ο Χρήστος Ταλιχμανίδης είχε «απάντηση» στο δυνατό σουτ του Λουτσιάνο Βαλέντε τρία λεπτά μετά, όχι όμως και σε αυτό του Ντε Λέου στο 85’, έπειτα από αρχική παρέμβαση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, με τη Γκρόνινγκεν να ολοκληρώνει την ανατροπή και να παίρνει τη νίκη.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο: Κοτάρσκι, Τζίμας, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Τσαούσης, Αουγκούστο, Ελ Καντουρί, Α. Ζίβκοβιτς, Κουαλιάτα, Ολιβέιρα.

Κι αυτή στο δεύτερο: Ταλιχμανίδης, Σάστρε, Παναγιώτου, Μιχάι, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Ντάντας, Φιλίπε Σοάρες, Κωνσταντέλιας, Αντρέ Ρικάρντο, Τσόλακ.

Η σύνθεση της Γκρόνινγκεν στο πρώτο ημίχρονο: Φέριπς, Πελουπέσι, Τε Βιέρικ, Ματουτά, Κάλεϊ, Φαν Γκέλντερεν (24’ Σβέρκο), Κασανβίρτζο, Λούντκβιστ, Ενγκονγκέ, Ποστέμα, Ορατμανγκόεν.

Κι αυτή στο δεύτερο: Ντε Μπουρ, Ντάνκερλουϊ, Σβέρκο, Ντε Λέου, Ίραντουστ, Άμπραχαμ, Ντάμερς, Μουσάμπα, Φαν Κάαμ, Γιόοσεν, Βαλέντε.

