“Akazoo”: Έρευνα για σκάνδαλο σε βάρος μετόχων και επενδυτών μέσω της “Deca”

Του Νίκου Ρογκάκου

Πρόστιμο 38,8 εκατομμυρίων δολαρίων, από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβλήθηκε στην ελληνική εταιρία streaming μουσικής «Akazoo», μετά από έρευνα που αφορούσε σκάνδαλο σε βάρος των μετόχων και επενδυτών της.

Οι επενδυτές, σύμφωνα με την έρευνα, μέσω της εταιρίας "Deca" εκτέθηκαν σε κινδύνους και απώλεσαν μεγάλο μέρος των χρημάτων που κατέβαλλαν.

Σύμφωνα με καταγγελίες αλλά και όπως δείχνουν οι αποφάσεις της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ήταν όχι μόνο αφερέγγυα αλλά και πιστοποιήθηκε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ισολογισμού της «Akazoo» είχε παραποιηθεί, ενσωματώνοντας «μαϊμού» στοιχεία εσόδων.

Όπως όλα έδειχναν η »εταιρεία streaming μουσικής «Akazoo, ήταν μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση, που ισχυριζόταν ότι είχε τουλάχιστον 38,2 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 120 εκατ. δολάρια σε ετήσια έσοδα, αλλά στην πραγματικότητα, δεν είχε συνδρομητές και τα έσοδά της ήταν αμελητέα.

Θύματα της εταιρείας έπεσαν και Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι ακολούθησαν τις επενδυτικές συμβουλές που χάραξε η εταιρία DECA Investments μέσω του fund Diorama.

Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκανε φύλλο και φτερό την εταιρεία που ήταν εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq από τον Σεπτέμβριο του 2019. Η έρευνα κατέδειξε, σύμφωνα με τους ανθρώπους που την διενήργησαν, πως η «Akazoo» αποτελεί ένα σχέδιο πλουτισμού της διοίκησης εις βάρος των μετοχών της.

Οι εταιρείες που επένδυσαν στην «Akazoo», με παρότρυνση της DECA, έχασαν τελικά το 30% της επένδυσής τους, μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η δημοσιογραφική έρευνα όμως που έχει ήδη ξεκινήσει για τις δραστηριότητες του Fund Deca και για τις επιδόσεις του, γίνεται μετά από καταγγελίες που δέχθηκε ο ΑΝΤ1 και που αν μη τι άλλο είναι σοβαρές και επώνυμες.

Τα ερωτήματα όμως που τίθενται είναι εύγλωττα:

Τι απαντούν στα στελέχη της Deca στις κατηγορίες ότι οι επενδυτές έχασαν σημαντικά ποσά από την τοποθέτησή τους στη «Akazoo»;

Πώς γίνονται και ποιες είναι οι αποτιμήσεις των επενδύσεων της Deca;

Ποιες είναι οι αμοιβές των στελεχών της Deca και τι αμοιβές χρεώνει;

Και όλα αυτά συνάδουν με την αποτίμηση των επενδύσεων που έκανε η Deca;

Γιατί δεν έγινε έλεγχος εξ αρχής για την φερεγγυότητα της εταιριας πριν παροτρυνθούν οι επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματα τους;

Γιατί Deca και Diorama δεν είχαν καμία συμμετοχή στο διοιηκητικό συμβούλιο της «Akazoo» παρότι η θέση τους ήταν μεγάλη, ούτε και φαίνεται να υποψιάστηκαν το παραμικρό για τα «πέτσινα» στοιχεία, όπως καταγγέλλεται;

Ποιος θα αποζημιώσει τους επενδυτές για το χαμένο 30% των χρημάτων τους;

Εν κατακλείδι, η έρευνα κατέδειξε, σύμφωνα με τους ανθρώπους που την διενήργησαν, πως η «Akazoo» αποτελούσε ένα σχέδιο πλουτισμού της διοίκησης εις βάρος των μετοχών της. Το επισφράγισμα ήρθε με την επιβολή προστίμου ύψους 38,8 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΑΝΤ1, όπως πάντα, για να είναι δεοντολογικά ορθός και με γνώμονα την αντικειμενική και έγκυρη δημοσιογραφική έρευνα, απέστειλε αίτημα επικοινωνίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Deca κ. Νίκο Κουλή και αναμένει την απάντηση του για να θέσει σειρά ερωτημάτων που απορρέουν από την έρευνα. Επίσης επικοινώνησε με τα στελέχη του Fund, κύριους Καλαντζή, Αλυμπράντη και Δερμάνη και οι οποίοι επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα μας την ερχόμενη εβδομάδα.

