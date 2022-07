Πολιτική

Κικίλιας: Ο τουρισμός επέστρεψε στην Αθήνα

Τουριστικός προορισμός είναι πλέον και η πρωτεύουσα. Τα έσοδα και οι πλατφόρμες για στήριξη των διακοπών.

Στα αισιόδοξα πρώτα μηνύματα από το ταμείο του τουρισμού που καταγράφουν αύξηση 20% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2019, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Realnews”.

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τον φετινό Απρίλιο τα έσοδα από τον τουρισμό κινούνται πάνω από τα επίπεδα του Απριλίου του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, ενώ και τον Μάιο οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της χώρας μας καταγράφουν αύξηση της τάξης του 3,2%, σε σχέση με τον Μάιο του 2019. «Η σκληρή ομαδική δουλειά που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Τουρισμού, από το φθινόπωρο, φέρνει έσοδα άμεσης απόδοσης στην ελληνική οικονομία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Και να μην ξεχνάμε πως αυτό συμβαίνει, χωρίς την τουριστική αγορά της Κίνας και βέβαια της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Για όλα αυτά δουλέψαμε από νωρίς, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Και το να είσαι έτοιμος είναι η μισή νίκη», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Ο Υπουργός Τουρισμού στάθηκε στις στρατηγικές συμφωνίες με τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές του εξωτερικού, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Όπως γνωρίζετε, η φετινή τουριστική σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα, ενώ έχουμε ήδη μεγάλα τουριστικά πρακτορεία -όπως η TUI- που κλείνουν αεροπλάνα και ξενοδοχεία για μετά τον Οκτώβριο. Η μεγάλη αυτή προσπάθεια αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο τουρισμός στην Αθήνα επέστρεψε, με τους τουρίστες να κατακλύζουν την πρωτεύουσα, κάτι που ενισχύει όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και τον εμπορικό κόσμο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πιστέψαμε στην κρουαζιέρα, όταν άλλοι την απαξίωναν και τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν. Έχουμε φωτίσει κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς -μαζί με τον ΕΟΤ- κάνουμε καμπάνια όλο τον χρόνο και, προσωπικά, έχω επισκεφτεί και προβάλει στο εξωτερικό τους μη δημοφιλείς μας προορισμούς», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει με την τουριστική καμπάνια “Turkaegean”, ο Υπουργός Τουρισμού έκανε λόγο για ένα ακόμη κακόγουστο εφεύρημα από την τουρκική πλευρά, το οποίο εντάσσεται -όπως είπε- στο ευρύτερο πλαίσιο εργαλειοποίησης που επιχειρεί η Άγκυρα με όλα τα θέματα. «Η χώρα μας θα υποβάλει αίτημα ακύρωσης», επανέλαβε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας: «Το ζήτημα το είχα επισημάνει από την αρχή, σημειώνοντας ότι η προπαγανδιστική καμπάνια του "Turkaegean" -με τις ανιστόρητες αιτιάσεις που εμπεριέχει- είναι απόρροια υπερβολικής φαντασίας. Για το θέμα, δε, αυτό δέχτηκα επίθεση από ανώνυμους Τούρκους χρήστες του διαδικτύου. Εάν, τώρα, ορισμένοι νομίζουν ότι έτσι επιχειρούν παράλληλα να “εξαπατήσουν” τις τουριστικές αγορές, είναι σαφές πως το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας είναι μοναδικό».

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στη νέα δομή του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», ύψους 30 εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ημέρες, ενώ η επιδότηση είναι αυξημένη στα 150 ευρώ για κάθε δικαιούχο και η εξαργύρωση γίνεται εύκολα, άμεσα και απλά με μία ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα, μέχρι και τον Ιούνιο του 2023. «Για πρώτη φορά, φέτος, μέσω των τριών προγραμμάτων μας -Τουρισμός για Όλους, Κοινωνικός Τουρισμός και το ειδικό πάσο για τη βόρεια Εύβοια και τη Σάμο- διαθέτουμε 70 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού, της μέσης ελληνικής οικογένειας και των επαγγελματιών του κλάδου. Γιατί -δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω- το μέρισμα της επιτυχίας από το τουριστικό μας προϊόν πρέπει να φτάνει στην τσέπη κάθε Έλληνα που δυσκολεύεται αυτήν την εποχή», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

