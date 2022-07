Κοινωνία

Θέμης Αδαμαντίδης: “Είναι βίαιος με τις γυναίκες, έχει πρόβλημα”

Τι αναφέρει η πρώην συζυγός του για τη δική τους σχέση



Η πρώην σύζυγός του και μητέρα των δύο παιδιών του, Αναστασία Στεφάνοβα μιλώντας σχετικά με τη σχέση τους, όσο ήταν μαζί, αναφέρθηκε στα βίαια περιστατικά μαζί του.

«Ο Θέμης είναι βίαιος με τις γυναίκες, έχει πρόβλημα. Και εγώ που είμαι μητέρα των παιδιών του, έχω βιώσει τα περιστατικά και μπροστά στα ανήλικα παιδιά μας» αναφέρει.

Η ίδια είχε προσφύγει στις Αρχές όταν είχαν συμβεί τα εν λόγω περιστατικά.

«Με χτύπαγε, έφευγε από το σπίτι, εγώ καλούσα την αστυνομία, έκλαιγαν τα παιδιά» περιγράφει.

Ο λόγος που δεν προχώρησε το θέμα στα δικαστήρια όπως λέει, ήταν λόγω του κοροναϊού και η ίδια αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά της και να φύγει στη Βουλγαρία όπου και μένει τον τελευταίο ένα χρόνο.

Η Αναστασία Στεφάνοβα έχει αποκτήσει μαζί με τον τραγουδιστή δυο παιδιά και δηλώνει πως ο ίδιος αδιαφορεί πλήρως για τα παιδιά, δεν στέλνει χρήματα.

«Με έχει βρίσει, έχει βρίσει και τα παιδιά, μπήκε το παιδί στη μέση που είναι 12 χρονών» λέει η ίδια.

Ερωτώμενη για τον εθισμό του στον τζόγο, απαντά:

«Εκεί τον γνώρισα εγώ, με τα μηχανάκια μέρα νύχτα, τα παράνομα μηχανάκια είναι η αδυναμία του».

Ο συνήγορος του Θέμη Αδαμαντίδη, Αλέξης Κούγιας στη δική του τοποθέτηση είπε πως ο τραγουδιστής πλήρωνε για τα παιδιά του μέχρι την ημέρα που η μητέρα τους τα πήρε και έφυγε στη Βουλγαρία.

«Η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη τον εκβίαζε πως θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει στο εξωτερικό, όπως και έκανε» σημείωσε ο δικηγόρος και δήλωσε χαρακτηριστικά «κρατήστε μικρό καλάθι για ο,τιδήποτε λέγεται από τις συντρόφους του Θέμη Αδαμαντίδη».

Ο κ. Κούγιας τόνισε πως ο εντολέας του δεν έχει πειράξει άνθρωπο και ας έχει τα «πάθη» του και επισήμανε πως η νυν σύντροφός του δεν είχε καταγγείλει προηγουμένως ποτέ περιστατικό βίας.

«Δεν υπάρχει στη δικογραφία κανένα βίντεο ξυλοδαρμού της συντρόφου του» ανέφερε.

