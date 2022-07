Κοινωνία

Κορινθία: ξεριζώθηκε χασισοφυτεία “μαμούθ” (εικόνες)

Χιλιάδες δενδρύλλια ινδικής κάνναβης εντόπισαν οι Αρχές στην Κορινθία.

Μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης που ξεπερνούν τα 1.200, εντόπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Πάτρας στην περιοχή Ρειτό της Κορινθίας και συνέλαβαν έναν 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για καλλιέργεια ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η φυτεία εντοπίστηκε έπειτα από την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με συναδέλφους τους, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, οργανώθηκε χθες το πρωί συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Πατρών και του τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε πυκνή δασώδη περιοχή του Ρειτού, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με φυσική κάλυψη από βλάστηση, οργανωμένη φυτεία κάνναβης αποτελούμενη από 1.210 δενδρύλλια.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 36χρονο, τη στιγμή που βρίσκονταν μέσα σε σκηνή στον χώρο της φυτείας, ενώ αναζητούν έναν αλλοδαπό συνεργό του συλληφθέντα.

Η φυτεία, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούταν από τρία επίπεδα, συνολικού εμβαδού περίπου 1.500 τ.μ., ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, στον χώρο της φυτείας, ένα λάστιχο ποτίσματος συνολικού μήκους 100 μέτρων, που συνδεόταν με δεξαμενές αποθήκευσης νερού, ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα στο οποίο βρίσκονταν δύο σκηνές κατασκήνωσης, δύο αυτοσχέδιους χώρους συλλογής νερού, πολλά τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

