Ευρωπαϊκό Καλλιτεχνικής Κολύμβησης: Χάλκινες οι Ελληνίδες νεανίδες (εικόνες)

Στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανέβηκαν τα κορίτσια από την Ελλάδα.

Το πρώτο της μετάλλιο κατέκτησε το πρωί η Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης νεανίδων, που διεξάγεται στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η εθνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση στο κόμπο, με τις Ελένη Φραγκάκη, Ελένη Φράγκου, Γαρυφαλιάνα Νίκου, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Ζωή Καράγγελου, Μαρία Καραπαναγιώτου, Δήμητρα Καρατζόγλου, Ιφιγένεια Κρομμυδάκη, Ελένη Παπαδοπούλου και Λυδία Παπαναστασίου, να συγκεντρώνουν 84,1332 βαθμούς. Στο αγώνισμα μετείχαν συνολικά πέντε χώρες, με την Ισπανία να αναδεικνύεται νικήτρια με 88,2332β. και την Ιταλία να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με 85,0668β.

Οι αγώνες ολοκληρώνονται το απόγευμα και η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένο άλλο ένα μετάλλιο, στο Highlight, όπου μετέχουν μόνο τρεις ομάδες. Λίγο νωρίτερα, η Ελένη Φραγκάκη θα αγωνιστεί στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο.

