Κούγιας για Αδαμαντίδη: Δεν υπάρχουν στη δικογραφία φωτογραφίες και βίντεο

Ο συνήγορος του τραγουδιστή, που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Το βίντεο και οι φωτογραφίες δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Οι φωτογραφίες ακυρώνουν το βίντεο», είπε ο Αλέξης Κούγιας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση του Θέμη Αδαμαντίδη.

Ο δικηγόρος κατηγόρησε την νυν και πρώην σύντροφό του τραγουδιστή ότι τον εκμεταλλευόντουσαν οικονομικά.

Ιδιαίτερα για την πρώην σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του είπε πως «την ζούσε επί 15 χρόνια, της αγόρασε σπίτι στη Βουλγαρία, υπάρχουν καταθέσεις».





