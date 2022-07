Παράξενα

Σέρρες: κλείδωσαν τα παιδιά στο αυτοκίνητο και πήγαν για... σουβλάκια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δικαιολόγησαν την πράξη τους οι γονείς που άφησαν κλειδωμένα τα παιδιά τους μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις Σέρρες το βράδυ της Κυριακής, όταν ζευγάρι, πάρκαρε κοντά σε σουβλατζιδικο και αφού κλείδωσαν μέσα στο αυτοκίνητο τα παιδιά τους, πήγαν για σουβλάκια.

Τα παιδιά κοιμούνταν μετά το μπάνιο στα πίσω καθίσματα και οι γονείς τους, με κλειστά παράθυρα, κλείδωσαν το όχημα και πήγαν να απολαύσουν το γεύμα τους και μετά να συνεχίχουν το ταξίδι τους στη Βουλγαρία από όπου και είχαν έρθει.

Περαστικοί βλέποντας τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο χτυπούσαν τα τζάμια αλλά τα παιδιά δεν αντιδρούσαν, με αποτέλεσμα να καλέσουν την αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και έσπασαν το τζάμι από την πόρτα του συνοδηγού βγάζοντας σχεδόν ημιλιπόθυμα τα παιδιά, λόγω της ζέστης, φροντίζοντας για νερό και για πρώτες βοήθειες.

Όταν ήρθαν οι γονείς τους, οι οποίοι δεν είχαν οπτική επαφή από το κατάστημα που έτρωγαν με το σημείο που πάρκαραν το αυτοκίνητό τους, είπαν πως επειδή τα παιδιά κοιμόντουσαν πήγαν οι δυο τους να φάνε γρήγορα και θα γύριζαν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών αναφέρουν πως τα παιδιά παρέμειναν με κλειστά παράθυρα στο αυτοκίνητο περίπου είκοσι λεπτά, ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και στις 04.30 τα ξημερώματα με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι και πήραν το δρόμο της επιστροφής για τη χώρα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)

Κούγιας για Αδαμαντίδη: Δεν υπάρχουν στη δικογραφία φωτογραφίες και βίντεο