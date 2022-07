Αθλητικά

Wimbledon: Τσιτσιπάς και Κύργιος έφαγαν... πρόστιμο

Η διοργανώτρια Αρχή του Wimbedon επέβαλε πρόστιμο σε Τσιτσιπά και Κύργιο, για την απρεπή συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια του αγώνα τους.



Η διοργανώτρια Αρχή του Γουίμπλεντον, «All England Lawn Tennis and Croquet Club», επέβαλε πρόστιμο στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Νικ Κύργιο, για την απρεπή συμπεριφορά που επέδειξαν, κατά την διάρκεια του αγώνα τους, για τον τρίτο γύρο του φημισμένου Grand Slam, που έληξε με νίκη 3-1 του δεύτερου.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 δολαρίων και ο Ελληνοαυστραλός (Νο 40) με 4.000 δολάρια.

Ο αγώνας του περασμένου Σαββάτου, εξελίχθηκε σε... ξεκαθάρισμα, όταν ο Κύργιος άρχισε να επιτίθεται στον υπεύθυνο γραμμής, ενώ στην συνέχεια, ζήτησε τον αποκλεισμό του αντιπάλου του, ο οποίος εκτόξευσε μία μπάλα στις εξέδρες.

Μόλις έμαθε την απόφαση των διοργανωτών, ο Κύργιος, ανήρτησε στο Twitter, ένα εικονίδιο που ξεκαρδίζεται στα γέλια...

