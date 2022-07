Κόσμος

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι βασάνισε αιχμαλώτους πολέμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επεσήμανε η ρωσική υπηρεσία αρμόδια για τις ποινικές έρευνες.



Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά τα βασανιστήρια που φέρονται να υπέστησαν Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν από τις δυνάμεις της Ουκρανίας και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι σε ανταλλαγή κρατουμένων. Από την πλευρά του, το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για πολλά εγκλήματα πολέμου.

«Η Ρωσική Επιτροπή Έρευνας εξετάζει τα γεγονότα απάνθρωπης μεταχείρισης Ρώσων στρατιωτών κρατούμενων στην Ουκρανία», επεσήμανε η ρωσική υπηρεσία αρμόδια για τις ποινικές έρευνες.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν προχωρήσει σε πολλές ανταλλαγές κρατουμένων πολέμου μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Η πιο πρόσφατη έγινε στις 29 Ιουνίου και αφορούσε 144 Ουκρανούς και άλλους τόσους Ρώσους.

Κάποιοι από τους Ρώσους που αφέθηκαν ελεύθεροι τότε κατήγγειλαν ότι «υπέστησαν πολλά περιστατικά βίας» κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για χτυπήματα, βασανιστήρια με ηλεκτρικό ρεύμα ή στέρηση νερού και τροφής.

Η Μόσχα είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι κρατά ακόμη περισσότερους από 6.000 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι Ρώσοι κρατούνται από την Ουκρανία.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για πολλά εγκλήματα πολέμου, κάτι που οι ρωσικές αρχές διαψεύδουν. Από την πλευρά της η Ρωσία κατηγορεί με τη σειρά της τις ουκρανικές δυνάμεις για ωμότητες και ότι σκηνοθετεί εγκλήματα που αποδίδονται μετά στον ρωσικό στρατό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα θέση του Άρη και οι προβλέψεις για την Τρίτη (βίντεο)

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του