Άγιοι Ανάργυροι: εξιτήριο για τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν

Οι συνάδελφοί τους, τους περίμεναν εξω από το νοσοκομειο και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Εξιτήριο έλαβαν οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν το Σάββατο στην αιματηρή συμπλοκή που ξεκίνησε από τα Πατήσια και κατέληξε στους Άγιους Ανάργυρους.

Κατά την έξοδό τους από το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, τους περίμεναν συνάδελφοί τους με χειροκροτείματα και επιδοκιμασίες.

Χαρακτηριστηκά αναφέρει σε ανάρτηση της στο Facebook η Ελληνική Αστυνομία: «Το σθένος και η ψυχική τους δύναμη αποτελούν έμπνευση για όλους τους αστυνομικούς. Τους ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!».

