Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες. Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σε 33 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα Εξάρχεια όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μολότοφ κατά της διμοιρίας των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής όπου ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μολότοφ και στην ομάδα Δράση, στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά.

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 33 προσαγωγές από την περιοχή των Εξαρχείων, σύμφωνα με τον skai.gr.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως νωρίτερα είχε συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλογικοτήτων στην Μεσολογγίου και Τζαβέλα κατά της απόφασης του εφετείου Λαμίας για την υπόθεση Κορκονέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Βόρεια Μακεδονία: Σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ