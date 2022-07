Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: τα τετράγωνα του Ερμή και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

"Περίοδος που έχουμε ανάγκη να φλερτάρουμε και να δούμε φίλους" είπε στην αρχή της εκπομπής η Λίτσα Πατέρα και συνέχισε "χρειάζεται όμως προσοχή στα λόγια μας λόγω των τετραγώνων που κάνει ο Ερμής".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής προχώρησε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

