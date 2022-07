Κοινωνία

Καιρός: Ηλιοφάνεια με δυνατούς ανέμους την Πέμπτη - Πού θα βρέξει

Καλοκαιρία αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πού αναμένονται βροχές, πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία και πόσο πνέουν οι άνεμοι.

Την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επικρατήσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 37, στην Ήπειρο από 15 έως 36 βαθμούς, στην Θεσσαλία από 14 έως 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 35-36, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 34-35 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 21 έως 28, στην Κρήτη από 17 έως 35-37 και τα Δωδεκάνησα από 19 έως 32-34.

Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 Μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 και τοπικά έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 και στα ανατολικά έως 4 Μποφόρ, ενώ στα νότια τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς.

