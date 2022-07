Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αδαμαντίδης: Άλλοι 2 μάρτυρες στο πλευρό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μάρτυρες που θα σταθούν στο πλευρό του ανήκουν στο στενό του περιβάλλον.

Άλλοι 2 μάρτυρες υπεράσπισης θα σταθούν στο πλευρό του τραγουδιστή, πρόκειται για μία γυναίκα και έναν άνδρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν μαρτυρίες συντρόφων που λένε ότι ποτέ δεν ήταν βίαιος και ότι πάντα βοηθά οικονομικά και τα παιδιά του αλλά και τις συντρόφους του.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής που καταγγέλθηκε από την σύντροφο του Βαρβάρα Κίρκη για ξυλοδαρμό, συνελήφθη από αστυνομικούς στους Αμπελοκήπους,

Το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, που του άσκησε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και απλή εξύβριση.

Οι μάρτυρες που θα σταθούν στο πλευρό του ανήκουν στο στενό του περιβάλλον.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο γιο του και την πρώτη σύζυγό του αλλα και τη μετέπειτα σύντροφό, ενώ στην υπεράσπιση θα συμβάλλουν και δύο φίλοι του τραγουδιστή, ένας εκ των οποίων είναι αστυνομικός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 15χρονη κατήγγειλε βιασμό σε beach party

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό