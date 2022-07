Κοινωνία

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Στα δύο τάνκερ απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους.

Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη των πληρωμάτων δύο δεξαμενόπλοιων που συγκρούστηκαν ελαφρά 10 ναυτικά μίλια νότια της Καρύστου, χωρίς πάντως να διαπιστωθεί εισροή υδάτων η θαλάσσια ρύπανση.

Πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια «Amelia» υπό σημαία Μαλαισίας, με 24μελές πλήρωμα, και το «Tanab», υπό σημαία Μάλτας, με 16μελές πλήρωμα αποτελούμενο από αλλοδαπούς.

Το «Tanab» ήταν κενό φορτίου, ενώ το «Amelia» μετέφερε 30.000 μετρικούς τόνους gasoil.

Στο σημείο όπου βρίσκονται τα δύο δεξαμενόπλοια έφθασε πλωτό του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να ελέγξει από κοντά τα δύο πλοία.

Οι πλοίαρχοι των δύο δεξαμενόπλοιων διαβεβαίωσαν ότι μπορούν να κινηθούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Στα δύο τάνκερ απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους, ως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

