Life

“Το Πρωινό” - Μάριος Αθανασίου: Ο Κούγιας, το #MeToo και οι δίκες Φιλιππίδη - Λιγνάδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός για την επιστολή καλλιτεχνών κατά του ποινικολόγου και τις σχέσεις του με τους δύο κατηγορούμενους συναδέλφους του.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου και μίλησε για τις καταγγελίες εις βάρος συναδέλφων του αλλά και τη δική του παρουσία στις δίκες τους. Ακόμη αναφέρθηκε στην επιστολή που υπογράφηκε από ηθοποιούς κατά των πρακτικών που ακολουθεί ο Αλέξης Κούγιας στην υπεράσπιση των εντολέων του.

"Υπέγραψα και εγώ αυτή την επιστολή, μάλιστα μέσα σε 2 μέρες υπεγράφη από 750 - 780 ηθοποιούς" είπε ο Μάριος Αθανασίου και εξήγησε πως "δεν μου αρέσει ο τρόπος αντιμετώπισης των θυμάτων κακοποίησης, είναι άνθρωποι που βγαίνουν από την αίθουσα και τρέμουνε και κλαίνε".

Για την παρουσία του στις δίκες Φιλιππίδη - Λιγνάδη "το θέμα δεν είναι η δική μου παρουσία εκεί, αλλά αποτελεί ένα τρόπο να βοηθήσει η παρουσία μας στο να μην εκφοβίζονται τα θύματα και να έχουν το θάρρος να μιλάνε, να ανοίξει για τα καλά αυτή η υπόθεση" ενώ τόνισε πως δεν έχει μιλήσει καθόλου μαζί τους.

Σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε ο Κιμούλης κατά του ΣΕΗ ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν έχει άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό

“Άγριες Μέλισσες”: Ο συγκλονιστικός επίλογος την Πέμπτη (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Αδαμαντίδης: Άλλοι 2 μάρτυρες στο πλευρό του (βίντεο)