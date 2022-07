Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Δεν θα γίνει το φιλικό με Κιτσμπούχελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ματαιώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Κιτσμπούχελ. Η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, και οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες ώρες, οδήγησαν στη ματαίωση του πρώτου προγραμματισμένου φιλικού του Παναθηναϊκού στην Αυστρία, όπου οι «πράσινοι» πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Το παιχνίδι με την Κιτσμπούχελ, που επρόκειτο να αρχίσει στις 7 μ.μ., δεν θα διεξαχθεί και η αποστολή του «τριφυλλιού» επιστρέφει στη βάση της, στο Βάλχζε-Κόσεν, όπου θα πραγματοποιηθεί απογευματινή προπόνηση.

Μετά τη ματαίωση του σημερινού αγώνα, το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του Παναθηναϊκού θα είναι αυτό με τη Γουότφορντ, την Κυριακή (10/7) στις 2:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Ψευτογιατρός: Αρνείται ότι τον γνωρίζει πρώην υπουργός και συγκατηγορούμενός του

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων