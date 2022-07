Αθλητικά

Άρης και Μπρούνο Γκάμα είπαν αντίο με “δάκρυα”

Μετά από τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Γκάμα αποχαιρέτισε με τις δύο πλευρές να εκφράζουν τη συγκίνησή τους.

Έπειτα από μία τετραετία, ο Μπρούνο Γκάμα αποχαιρέτησε τον Άρη και το «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο 34χρονος Πορτογάλος πλάγιος επιθετικός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και την ΑΕΚ Λάρνακας. Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Γκάμα θέλησε να αποχαιρετήσει με το δικό του τρόπο την ΠΑΕ, αλλά και τους φίλους του Άρη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε σε 125 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 29 γκολ και εννέα ασίστ.

«Μετά από τέσσερα χρόνια στον Άρη ήρθε η ώρα για να χωριστούν οι δρόμοι μας. Ήταν τιμή μου να παίξω σε αυτό τον μεγάλο σύλλογο και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα για τις στιγμές που πέρασα στο κλαμπ, σε αυτή τη φανταστική πόλη και σε αυτή τη φανταστική χώρα που όλα αυτά τα χρόνια έγινε η οικογένειά μου και με έκανε να αισθανθώ οικεία από την πρώτη στιγμή.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου και σε όλο το επιτελείο που δούλεψα μαζί τους όλ’ αυτά τα χρόνια και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καταπληκτικούς οπαδούς του Άρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και την αγάπη που μου δίνατε πάντα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Ελπίζω μια μέρα να συναντηθούμε ξανά. Καλή επιτυχία στο μέλλον, μία φορά Άρης, για πάντα Άρης!».

