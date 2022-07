Πολιτική

Μπορέλ: Η Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ

Συνεργασία με την Τουρκία, εφόσον απέχει από νέες προκήσεις, διαμήνυσε ο Ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικών.

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα κατά της Τουρκίας για την πρωτοφανή παραβίαση από πλευράς της του Διεθνούς Δικαίου όταν δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο και προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη σε απόσταση μόλις 2,5 ν.μ.

Μία σαφής καταπάτηση όλων των θεμελιωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου που υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή σε μία κρίσιμη συγκυρία που η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον ρωσικό αναθεωρητισμό.

Στην απάντησή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Γιοσέπ Μπορέλ για μία ακόμη φορά είναι απολύτως καταδικαστικός για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και αλληλέγγυος προς τη χώρα μας για τις προκλητικές και επιθετικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς.

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας αποτελούν πηγή ανησυχίας και σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί με την Τουρκία για την ενίσχυση της συνεργασίας, με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα απέχει από νέες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου.

Και καταλήγει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να απαιτεί από την Τουρκία να παύσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας καθώς και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου του».

