Άγιοι Ανάργυροι: βίντεο με τους τραυματίες αστυνομικούς

Η Ελληνική Αστυνομία έφτιαξε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η προσπάθεια των τραυματιών αστυνομικών, η συγκίνησή τους και η συμπαράσταση των συναδέλφων τους.

Βίντεο από τη νοσηλεία των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο στους Αγίους Αναργύρους, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Στο βίντεο αποτυπώνονται στιγμές από τη νοσηλεία τους στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εκεί όπου στο πλευρό τους βρέθηκαν ο άνθρωποί τους, οι προσπάθειές τους να αναρρώσουν και να σηκωθούν και πάλι, αλλά και η αγωνία των συναδέλφων τους, οι οποίοι τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, όσο και κατά το εξιτήριό τους, βρίσκονταν εκεί.

Οι δύο αστυνομικοί πήραν χθες, Τετάρτη, εξιτήριο.

