Κοινωνία

Βαλυράκης: να αποφυλακιστούν ζητούν οι ψαράδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμένουν στην αθωότητά τους, ενώ οι μάρτυρες επιμένουν πως τους είδαν. Οι τελευταίες εξελίξεις στη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Αναστολή στο ένταλμα της προσωρινής τους κράτησης ζητούν με αίτημά τους στο συμβούλιο πλημμελειοδικών Χαλκίδας οι δυο ψαράδες που κατηγορούνται για την δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη… Αίτημα που συζητήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο πλημμελειοδικών Χαλκίδα

«Ήταν λάθος να κατηγορηθούν, είναι αθώοι», επιμένει μέσω δηλώσεών του στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος των κρατουμένων Γιάννης Γλύκας.

Οι δυο ψαράδες από την Ερέτρια πριν από ένα μήνα προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς όπως κατέληξαν ανακριτής και εισαγγελέας οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λίγες ημέρες μετά την προφυλάκισή τους, οι συνήγοροί τους κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης, αρνούμενοι την εμπλοκή τους στον θάνατο του πρώην υπουργού, προκαλώντας την αντίδραση της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη και των αυτοπτών μαρτύρων του εγκλήματος.

«Εγώ ξέρω τι είδα», δηλώνει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η εισαγγελική πρόταση – που απεστάλη στο συμβούλιο τέλη Ιουνίου – ήταν καταπέλτης: εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος , καθώς η επαναφορά τους σε καθεστώς ελευθερίας συνεπάγεται την πιθανότητα διάπραξης νέων εγκλημάτων.

«Η επίθεση εις βάρος ενός ηλικιωμένου άνδρα για ασήμαντη αφορμή την εγκατάλειψη του μετά την πτώση του στη θάλασσα και την εκτέλεση ελιγμού διαφυγής πλησίον του σημείου πτώσης του θύματος, καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και σωματική ακεραιότητα αλλά και τα ταπεινά τους κίνητρα», αναφερόταν στην πρόταση.

Σύμφωνα και με νέα στοιχεία που κατέθεσε στις αρχές η οικογένεια Βαλυράκη, ο άτυχος πολιτικός φέρεται να δέχτηκε χτυπήματα από διαφορετικά όργανα σε κεφάλι, πρόσωπο και αυχένα, τα οποία δείχνουν όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς του, ότι ο θάνατος του οφείλεται όχι σε δυστύχημα αλλά σε δολοφονία. Μάλιστα αυτόπτης μάρτυρας κατονόμασε τους δυο ψαράδες από την περιοχή που φέρεται να εμπλέκονται σε καυγά με τον Σήφη Βαλυράκη, λίγη ώρα πριν ο πρώην υπουργός πέσει στην θάλασσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης και Μπρούνο Γκάμα είπαν αντίο με “δάκρυα”

Άγιοι Ανάργυροι: βίντεο με τους τραυματίες αστυνομικούς

Αστεροειδής πέρασε “ξυστά” από τη γη αιφνιδιάζοντας τους επιστήμονες