Τακαχάσι Καζούκι: Πέθανε ο δημιουργός του “Yu- Gi – Oh”

Νεκρός στη θάλασσα εντοπίστηκε ο Ιάπωνας δημιουργός του manga.

Ο Τακαχάσι Καζούκι, Ιάπωνας καλλιτέχνης manga, δημιουργός της σειράς κόμικς «Yu-Gi-Oh», βρέθηκε χθες νεκρός. Ήταν 60 ετών.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK της Ιαπνωνίας ανέφερε ότι το άψυχο σώμα του Τακαχάσι Καζούκι εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 300 μέτρα από την ακτή του Νάγκο στο νησί Οκινάουα. Όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ο Τακαχάσι Καζούκι φορούσε εξοπλισμό για κολύμβηση με αναπνευστήρα.

Η σορός ταυτοποιήθηκε σήμερα, αφού η Ιαπωνική Ακτοφυλακή τη συνέδεσε με ένα λευκό νοικιασμένο αυτοκίνητο που είχε εγκαταλειφθεί περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, ο Τακαχάσι Καζούκι είχε ταξιδέψει μόνος στην Οκινάουα. Το σώμα του δεν έφερε εμφανή σημάδια τραυματισμού και τώρα έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του.

Ο Τακαχάσι Καζούκι το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τακαχάσι Καζούο, ξεκίνησε ως καλλιτέχνης manga στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά δεν σημείωσε μεγάλη επιτυχία μέχρι που δημιούργησε το «Yu-Gi-Oh!» σειρά manga για αγόρια το 1996. Η σειρά επικεντρώνεται σε ένα αγόρι που λύνει ένα αρχαίο παζλ και ξυπνά μέσα του ένα alter-ego, το οποίο λύνει τις αντιδικίες συμμετέχοντας σε παιχνίδια με κάρτες.

Το manga Yu-Gi-Oh! πρωτοκυκλοφόρησε στο περιοδικό Weekly Shonen Jump, όπου εκδιδόταν έως το 2004. Σύντομα, από το manga Yu-Gi-Oh! προέκυψαν ένα επιτυχημένο παιχνίδι καρτών, ένα τηλεοπτικό anime και μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών και βιντεοπαιχνιδιών.

Το Yu-Gi-Oh! πιστοποιήθηκε από το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το παιχνίδι καρτών ανταλλαγής με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο.

