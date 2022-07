“Το Πρωινό” - Δικηγόρος Φιλιππίδη: Αποφάσισε να σταματήσει το θέατρο (βίντεο)

Life

Τι ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος για τις πρώτες ώρες του ηθοποιού σπίτι του

Τις πρώτες ώρες εκτός φυλακής περνά ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Ο δικηγόρος του κ. Δημητρακόπουλος μίλησε σην εκπομπή "Το Πρωινό" για τον γνωστό ηθοποιό λίγα 24ωρ μετά την αποφυλάκισή του.

"Μου είπε να μεταφέρω ένα ευχαριστώ στους δημοσιογράφους για τον ενδιαφέρον για την υγεία του αλλά δεν χρειάζεται να ναι έξω από το σπίτι του όλη μέρα" και συνέχισε "θα βρίσκεται σε όλες τις ακροάσεις και θα έχουν καθαρή την εικόνα του χωρίς χειροπέδες".

Σχετικά με την ψυχολογική του κατάσταση είπε "δεν μπορεί να το πιστέψει και ρωτάει αν είναι αλήθεια".

Ο κ. Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως ο ηθοποιός αποφάσισε να σταματήσει το θέατρο και την ηθοποιία για πάντα.

"Όλοι οι ηθοποιοί είναι κοντά του" επεσήμανε ο συνήγορος του γνωστού ηθοποιού.









