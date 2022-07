Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο επίλογος της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» αγαπήθηκαν, συγκίνησαν, συζητήθηκαν, έγιναν σημείο αναφοράς, αποθεώθηκαν, πέταξαν ψηλά.



«…Σε εκείνη την τελευταία ανάσα θα πρέπει να μετρήσεις τι πήρες και τι έδωσες. Και αν η απάντηση και στα δύο είναι η αγάπη, τότε βγαίνεις από την πόρτα κερδισμένος. Δεν τελειώνει ποτέ το παραμύθι. Ο ένας δίνει την σκυτάλη στον άλλον, μια αλυσίδα που ποτέ δεν σπάει. Ποτέ δεν χάνεται. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ιστορία μας και αυτό είναι το Διαφάνι. Ένα μικρό χωριό που χώρεσε όλον τον κόσμο…».

Οι «Άγριες Μέλισσες» έφεραν και πάλι σε πρώτο πλάνο την ελληνική Μυθοπλασία με το κεντρί της Τέχνης τους.

Για 3 χρόνια, «μίλαγαν» με το βουητό τους για τις ζωές ανθρώπων που έδιναν μάχη με τον εαυτό τους και τους άλλους.

Για 3 χρόνια, «ανέπνεαν» μέσα από ανεκπλήρωτους έρωτες και ματαιωμένα όνειρα.

Για 3 χρόνια, «αποτύπωναν» την Ιστορία μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης εποχής, μιας ολόκληρης χώρας.

Το Διαφάνι, ένα μικρό χωριό που χώρεσε όλον τον κόσμο, έσβησε χθες τα φώτα του, δικαιώνοντας τους ήρωές του. Ο καθηλωτικός επίλογος έγινε η αρχή της συμφιλίωσης και της γαλήνης.

«Άγριες Μέλισσες», 3 χρόνια πρωταγωνίστησαν στη μυθοπλασία

3 κύκλοι που προκάλεσαν έντονα συναισθήματα με τη δυνατή πλοκή τους.

421 επεισόδια που καθήλωσαν με τις καταιγιστικές εξελίξεις τους.

500 ηθοποιοί που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές με τις συγκλονιστικές ερμηνείες τους.

150 διακεκριμένοι συντελεστές που υπό την καθοδήγηση μιας εμπνευσμένης, δημιουργικής ομάδας, έδωσαν στη μικρή οθόνη τη ματιά, την αισθητική και την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου.

«Άγριες Μέλισσες», 3 χρόνια πρωταγωνίστησαν στην τηλεθέαση

Τα highlight επεισοδίων

Περίπου 3 εκατομμύρια τηλεθεατές για έστω και 1' στο σύνολο του κοινού (18/2/2021)

42,8% στο σύνολο κοινού (16/7/2020)

40,4% στο 18-54 (3/6/2021)

66,2% γυναίκες 18-24 (3/6/2021)

53% γυναίκες 45-54 (8/7/2020)

37,6% άνδρες 25-44 (4/3/2021)

Τελευταίο επεισόδιο

2.355.000 τηλεθεατές για έστω και 1' στο σύνολο του κοινού

38,6% σύνολο κοινού

34,8% στο 18-54

60,8 % σε επιμέρους γυναικείο κοινό

