Κρήτη: Drone για τη φύλαξη των συνόρων (εικόνες)

Στο Τυμπάκι της Κρήτης θα είναι η βάση του drone που θα επιτηρεί τα ελληνικά σύνορα. Η δήλωση της εκτελεστικής διευθύντριας της FRONTEX και το Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.

Την πρώτη επιχειρησιακή πτήση του, πραγματοποίησε το Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (ΜΕΑ) τύπου HERON 1, σήμερα στο Τυμπάκι της Κρήτης, όπου θα είναι και η βάση του.

Το εν λόγω Μ.Ε.Α θα πραγματοποιεί πτήσεις στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρηση ''ΠΟΣΕΙΔΩΝ'', η οποία διεξάγεται σε συνεχή βάση από το Μάιο του 2008 υπό το συντονισμό των Αρχηγείων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ και ΕΛ.ΑΣ, και υπό την εποπτεία του Οργανισμού FRONTEX.

Η εκτελεστική διευθύντρια του FRONTEX, Aija Kalnaja (ad interim) δήλωσε ότι «αυτή είναι μία σημαντική στιγμή για τον FRONTEX και την ελληνική πλευρά. Μαζί θα χειριστούμε ένα μη επανδρωμένο σκάφος στην ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα έχει ως βάση της Κρήτη. Το αεροσκάφος είναι ικανό να επιχειρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, έχει την ικανότητα να μεταδίδει πληροφορίες και να δίνει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στα επιχειρησιακά κέντρα του FRONTEX και στους εταίρους μας, επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση και αντίδραση σε διάφορα περιστατικά - συνθήκες , όταν κρίνεται απαραίτητο».

Ενώ ο Αρχηγός του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχος Γιώργος Αλεξανδράκης δήλωσε πως «το μέσο αυτό θα συμβάλει στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων μας, στην έρευνα και διάσωση, αλλά και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Εθνικούς Φορείς και ιδιαίτερα την Πολεμική μας Αεροπορία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την εξαιρετική συνεργασία».

