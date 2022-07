Life

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ο ανιψιός μου, το αγόρι μου, παλεύει για τη ζωή του

Συγκινεί το μήνυμα του ηθοποιού, που δημοσιοποίησε την αγωνία για τον ανιψιό του.

Την αγωνία του για τον νεογέννητο ανιψιό του μοιράστηκε ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μέσω ανάρτησής του στο Instragram.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία με το χεράκι του νεογνού μαζί με το δικό του κι έγραψε:

«Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για την ζωή του … εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε να το ξανασκεφτούμε να ευχαριστήσουμε ότι πιστεύουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα την κάθε μέρα όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό …keep walking my boy we will meet soon».

