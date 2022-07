Κόσμος

Ιαπωνία: Εκλογές στη σκιά της δολοφονίας Άμπε

Ψηφίζουν σήμερα οι Ιάπωνες για την ανάδειξη των μελών της άνω βουλής τους. Το φαβορί της κάλπης.

Οι Ιάπωνες ψηφοφόροι άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν για την ανανέωση των μισών εδρών της άνω βουλής, μια εκλογική αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τη δολοφονία πριν δύο ημέρες του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νάρα.

Ο νυν πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) του οποίου εμφανίζεται φαβορί στις εκλογές, κατήγγειλε τη «βάρβαρη» ενέργεια εναντίον του πρώην μέντορά του, αλλά επέμεινε στη σημασία «να υπερασπιστούμε τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που αποτελούν τη βάση της δημοκρατίας».

«Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στη βία», τόνισε.

Η δολοφονία του Άμπε, ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς της Ιαπωνίας, προκάλεσε σοκ στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Αφού ανεστάλη μετά την είδηση της δολοφονίας, η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε και πάλι χθες Σάββατο υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αφού η αστυνομία στη Νάρα παραδέχθηκε «αδιαμφισβήτητα» κενά στην ασφάλεια της συγκέντρωσης του Άμπε.

Στην προεκλογική εκστρατεία κυριαρχούν εγχώρια ζητήματα, κυρίως η αύξηση των τιμών και οι κίνδυνοι στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που ο καύσωνας που πλήττει την Ιαπωνία από τα τέλη Ιουνίου εγείρει φόβους για ελλείψεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός, στον οποίο συμμετέχουν το LDP του 64χρονου Κισίντα και ο σύμμαχός του το κόμμα Komeito, φαίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις ότι θα συγκεντρώσει περισσότερες από 70 έδρες από τις 125 που θα ανανεωθούν. Η Γερουσία έχει συνολικά 248 έδρες οι μισές από τις οποίες ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια.

Καθώς δεν έχει παρουσιάσει μια ελκυστική εναλλακτική το κεντροαριστερό Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα (CDP) κινδυνεύει να χάσει κάποιες από τις 45 έδρες που κατέχει αλλά και τη θέση του ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε μια χώρα που δέχεται συχνά επικρίσεις για την έλλειψη γυναικών στην πολιτική, τους θεσμούς και τις επιχειρήσεις, ποσοστό ρεκόρ 33% των 545 υποψηφίων είναι γυναίκες.

Μια μεγάλη νίκη στις εκλογές αυτές θα εδραιώσει την εξουσία του Κισίντα τρία χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές.

