Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρουκέτες χτύπησαν πενταώροφη πολυκατοικία

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας του Ντονέτσκ, τουλάχιστον 6 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί αφού ρωσικές ρουκέτες έπληξαν πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα αυτό να καταρρεύσει, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ο κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε στο Telegram ότι το πλήγμα εξαπολύθηκε χθες Σάββατο το βράδυ εναντίον της πόλης Τσάσιβ Γιαρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος έξι ανθρώπων ενώ οι τραυματίες είναι πέντε, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους, τουλάχιστον 34 άνθρωποι ενδέχεται να είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

