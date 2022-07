Παράξενα

Πήλιο: Έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και προκάλεσε ατύχημα

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Αχιλλοπούλειο” Νοσοκομείο.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας άνδρας, ο οποίος την ώρα που οδηγούσε το ΙΧ αυτοκίνητό του στον δρόμο Βόλου – Χανίων, στο ύψος της Πορταριάς, στο Πήλιο, υπέστη επιληπτική κρίση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Αμέσως, περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο “Αχιλλοπούλειο”.

