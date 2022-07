Καιρός

Καιρός: τοπικές μπόρες και μελτέμι την Δευτέρα

Που αναμένονται οι εντονότερες βροχοπτώσεις. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο και το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ο υδράργυρος στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και το πρωί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν όμβροι στην ανατολική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και ανατολικής Πελοποννήσου. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος θα είναι την Τρίτη ο καιρός, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο το πρωί στην Θεσσαλία και στις Σποράδες θα υπάρχουν λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια και στα νησιά τους 28 με 30 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου..

