Χαλκιδική: Σεισμός στα ανοιχτά της Κασσάνδρας

Η δόνηση καταγράφηκε με επίκεντρο σε θαλάσσια περιοχή.

Ασθενής σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 20:03 της Κυριακής, στα ανοιχτά της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός ήταν έντασης 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 37 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Παλιουρίου της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και στα ανοιχτά της Μαγνησίας..

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων.

Το πρωί καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα και στην Θεσσαλονίκη.

