Σαντορίνη: πλήθος παραβάσεων στην εστίαση

Παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οκτώ καταστήματα εστίασης για μη τήρηση ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Σαντορίνη για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, το τριήμερο 7-9 Ιουλίου 2022 έλεγχοι.

Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 8 καταστήματα, από τα οποία σε ένα επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε:

σε επιχείρηση παροχής ποτών, η μη έκδοση 17 αποδείξεων και η έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών από 4 αδήλωτους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ενώ επιπλέον απασχολούνταν 5 εργαζόμενοι, που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, 2 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας και 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε εστιατόριο – καφετέρια, η μη έκδοση 2 αποδείξεων και να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε κέντρο διασκέδασης, η μη έκδοση 10 αποδείξεων και να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,

σε καφέ- μπαρ, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 8 αποδείξεων και να απασχολούνται 7 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,

σε καφέ – εστιατόριο, η μη έκδοση απόδειξης και να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας και 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε καφετέρια – εστιατόριο, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας και 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

σε καφετέρια – σνακ μπαρ να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

