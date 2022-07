Κόσμος

Οσμάν Καβάλα: Καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για απογοητευτική απόφαση κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί με μια απόφαση που ζητεί την απελευθέρωση του ακτιβιστή και μαικήνα των τεχνών Οσμάν Καβάλα κάνοντας ένα ακόμη βήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποπομπή της Άγκυρας από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η Επιτροπή των Υπουργών, που αποφασίζει την πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, έστειλε πίσω την υπόθεση στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

Ο Καβάλα, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, έχει έκτοτε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης και τον Απρίλιο του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή.

Άλλοι επτά άνθρωποι καταδικάστηκαν σε 18 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια σε μια, κατά τους επικριτές των αρχών, πολιτική δίκη με στόχο την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα το 2013 και έμειναν στην ιστορία ως «κίνημα του Γκεζί» -- η μεγαλύτερη λαϊκή πρόκληση προς τον τότε πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν.

Το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του ΕΔΔΑ έκρινε σήμερα ότι η Τουρκία παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με το να μην απελευθερώνει τον Καβάλα σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το νέο κατηγορητήριο εις βάρος του Καβάλα μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ τον Δεκέμβριο του 2020 δεν περιλαμβάνει κάποια ουσιώδη γεγονότα και "οι ερευνητικές αρχές για άλλη μια φορά αναφέρθηκαν σε πολυάριθμες ενέργειες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με απολύτως νόμιμο τρόπο".

Το δικαστήριο πρόσθεσε ότι ο Καβάλα παραμένει υπό κράτηση παρά τις τρεις αποφάσεις για την απελευθέρωσή του και την μια αθωωτική απόφαση που καλούσε την Τουρκία να του καταβάλει αποζημίωση 7.500 ευρώ.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η απόφαση είναι απογοητευτική και αναμένει την Επιτροπή των Υπουργών να ενεργήσει αμερόληπτα και με βάση την κοινή λογική στη διάρκεια των επόμενων διαδικασιών.

Πριν από πάνω από δύο χρόνια το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι ο Καβάλα θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα και σχολίασε ότι η κράτησή του αποσκοπεί στην φίμωσή του, αλλά τα τουρκικά δικαστήρια αποφάσισαν την συνέχιση της κράτησής του.

Η σημερινή απόφαση είναι το τελευταίο βήμα στην αποκαλούμενη "διαδικασία επί παραβάσει" κατά της Τουρκίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποπομπή της χώρας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι να αποφασίσει η Επιτροπή των Υπουργών για τα μέτρα που θα λάβει έπειτα από την αποτυχία της Τουρκίας να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΔΔΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική – 30χρονος: Οι διασώστες με έσωσαν, όχι η μπάλα

Κορονοϊός: Διακομιδή βρέφους στα Γιάννενα συνοδεία Αστυνομίας

Γκρίζοι Λύκοι: Τα tweets στα ελληνικά και οι απειλές για καταστροφή της Αθήνας