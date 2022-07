Τεχνολογία - Επιστήμη

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 85 υπηρεσίες στο gov.gr

Πολλαπλάσιες θα είναι, μέχρι το τέλος του έτους, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, που θα γίνονται ψηφιακά, όπως ανακοίνωσαν Τζιτζικώστας και Πιερρακάκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται πρότυπο για όλες τις Περιφέρειες της χώρας στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για 85 διοικητικές διαδικασίες οι οποίες μπαίνουν στο gov.gr.



Αυτό ανακοίνωσαν μετά τη συνάντησή τους στην έδρα της Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ειδικών Ψηφιακών Έργων και Κτηματολογίου Θεόδωρος Λιβάνιος.



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη που ψηφιοποίησε 85 διοικητικές πράξεις της και από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτούν τις περιφερειακές υπηρεσίες γι’ αυτές τις διαδικασίες.



Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας: “Ο στόχος που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή να μετατρέψουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε e-Περιφέρεια, σε Ψηφιακή Περιφέρεια, κατακτιέται και σήμερα ανακοινώνουμε δυο πολύ σημαντικά και μεγάλα βήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την είσοδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο gov.gr, όπου είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα, η οποία πιλοτικά εντάσσει συνολικά 85 υπηρεσίες. Έτσι για 85 πράξεις θα μπορούν ηλεκτρονικά οι πολίτες, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, να μπαίνουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με ελάχιστη ταλαιπωρία, με μείωση της γραφειοκρατίας και με επιτάχυνση των διαδικασιών. Ο τελικός στόχος είναι να προσεγγίσουμε το σύνολο των υπηρεσιών που θα ενταχθούν στο gov.gr μέχρι το τέλος του 2023 και οι οποίες είναι περίπου 800. Μέσα στο 2022 θα ενταχθούν συνολικά 200 υπηρεσίες. Κοινός στόχος μας με την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Ειδικών Ψηφιακών Έργων και Κτηματολογίου Θεόδωρο Λιβάνιο είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι μια Περιφέρεια πρότυπο και μια Περιφέρεια η οποία θα ανοίξει το δρόμο, προκειμένου όλες οι Περιφέρειες της χώρας σταδιακά να περάσουν στην ψηφιακή εποχή”.





Η δεύτερη ανακοίνωση του Περιφερειάρχη είναι η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτισμού: “Μαζί θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση wi-fi σε 50 σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μας. Το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση, όπου θα προβλέπονται ακριβώς τα σημεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι πολίτες και οι επισκέπτες αυτών των περιοχών θα έχουν δωρεάν, καλό wi-fi”.

Επίσης ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε: “Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει πολύ καλή συνεργασία μαζί μας και μάλιστα μέσω του προγράμματος Smart Cities (Έξυπνες Πόλεις), που θα διαχειριστούν οι 38 Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, διοχετεύονται πόροι άνω των 50 εκ. ευρώ στους Δήμους, ώστε να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι στους πολίτες κι εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε εδώ για να το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις”.



Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε όμως και στη συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο αναφορικά με το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την επίτευξη του στόχου να μετατραπεί η περιοχή σε κέντρο οπτικοακουστικών παραγωγών παγκοσμίως: “Από την πρώτη στιγμή που άλλαξε ο νόμος θέσαμε ως κορυφαία προτεραιότητά μας να μετατρέψουμε την Κεντρική Μακεδονία σε κέντρο οπτικοακουστικών παραγωγών. Το καταφέρνουμε. Ήδη ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και της τρίτης μεγάλης χολιγουντιανής ταινίας στην περιοχή μας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε ελάχιστους μήνες από τώρα ξεκινά η κατασκευή των υπερσύγχρονων στούντιο στην περιοχή του Δήμου Θέρμης. Η γη έχει αγοραστεί από τους ιδιώτες που θα το κατασκευάσουν και στο πρόσφατο ταξίδι μου στις ΗΠΑ είχα την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί τους, να μου παρουσιάσουν τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα. Η κατασκευή των νέων υπερσύγχρονων στούντιο αρχίζει άμεσα. Πρόκειται για στούντιο που θα απογειώσουν την περιοχή μας και θα την καταστήσουν πρωταγωνίστρια σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών”.





Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης: “Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε το στόχο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πρωταγωνιστήσει. Για εμάς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη πρωταγωνιστεί και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό Περιφερειάρχη. Ιδιαίτερα στα θέματα τα οποία χειριζόμαστε εμείς ως Υπουργείο. Και δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό από το γεγονός ότι σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπήκε στο gov.gr. Στην τελευταία μας επίσκεψη εδώ είχαμε περάσει ψηφιακά 20 υπηρεσίες και σήμερα προσθέτουμε άλλες 65, φτάνοντας πλέον στις 85. Το κυρίαρχο αποτέλεσμα είναι ότι ο πολίτης θα μπορεί να κάνει αίτηση μέσω του gov.gr στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα έγγραφα θα επιστρέφουν στη θυρίδα του πολίτη ψηφιακά υπογεγραμμένα. Μπορεί να ακούγεται τεχνικό, αλλά είναι εξαιρετικά ουσιαστικό σε σχέση με το πως οικοδομούμε ένα νέο κράτος. Και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Απόστολο Τζιτζικώστα, επειδή έχει στηρίξει συνολικότερα αυτή την προσπάθεια. Έχουμε κοινή πορεία, κοινή γραμμή, σε σχέση με το πως θέλουμε να αλλάξουμε τις υπηρεσίες του κράτους. Θέλουμε να φτάσουμε από τις 85 στις 200 υπηρεσίες ως το τέλος της χρονιάς και μετά να φτάσουμε τις 800 ως το τέλος του 2023. Να κινηθούμε δηλαδή εκθετικά, όπως το συνηθίζουμε. Σε σχέση με το wi-fi, είχε συζητηθεί εδώ και χρόνια να υπάρχει κάλυψη σε σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος, και πλέον το υλοποιούμε, καθώς από τη σημερινή μας συζήτηση με τον Περιφερειάρχη οριοθετήσαμε συγκεκριμένα μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που θα εντάξουμε στην υπηρεσία. Πλέον αυτονόητα πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια, έχουμε και τη συνολική στρατηγική και τις δυνατότητες και τους ανθρώπους να τα πετύχουμε. Για το πρόγραμμα των ‘Έξυπνων Πόλεων’, εμπνευστής του οποίου είναι ο κ. Λιβάνιος, αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την Κεντρική Μακεδονία και αυτό το πρόγραμμα είναι καθοριστικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί, Δήμοι, Περιφέρεια και Κεντρικό Κράτος, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται ο πολίτης και η επιχείρηση από εμάς. Ξανασχεδιάζουμε το κράτος, αλλάζουμε τη μηχανική του και στο τέλος ο πολίτης θα μπει στο επίκεντρο και δε θα χρειάζεται σε ένα γεγονός της ζωής του να ταλαιπωρείται και να πηγαίνει σε πέντε και δέκα ουρές. Στο τέλος τα ψηφιακά μέσα είναι τα μέσα, ο στόχος όμως είναι απλή, γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Σεβασμός στον πολίτη. Ο στόχος είναι κοινός”.

Ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε: “Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τζιτζικώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελο Χαριστέα, διότι η συνεργασία μας είναι πολύ σημαντική και αποδίδει αποτελέσματα. Βάζουμε σαφείς μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι μόλις επιτευχθούν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα τη ζωή όλων όσοι κατοικούν στην Κεντρική Μακεδονία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ως το τέλος του 2023 σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 800 υπηρεσίες, θα είναι διαθέσιμες μέσω του gov.gr. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας πολίτης δε θα έχει κανένα λόγο να επισκεφτεί καμιά υπηρεσία της Περιφέρειας, κάτι που είναι μια μεγάλη νίκη, η οποία θα αναβαθμίσει και τη ζωή των πολιτών και την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων”.

Η ανανέωση άδειας οδήγησης, η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, η ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού, οι αιτήσεις για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η αίτηση αξιοποίησης υδάτινων πόρων και πλήθος άλλων διοικητικών πράξεων, αποτελούν λίγα μόνο παραδείγματα των υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας, που διατίθενται πλέον ψηφιακά μέσω του gov.gr στους πολίτες. Η ψηφιοποίηση πλέον έχει επεκταθεί σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι 85 υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που προσφέρονται ψηφιακά στους πολίτες μέσω του gov.gr θα αναρτηθούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/regions/periphereia-kentrikes-makedonias.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, η Διευθύντρια του Γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού Μαρία Αντωνίου και οι Αντιπεριφερειάρχες Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας και Μεταφορών και Επικοινωνιών