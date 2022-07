Πολιτική

Τσίπρας: δεν τολμά να προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε μεταξύ άλλων πως όποτε και να στηθούν οι κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτος και με διαφορά.

Την πεποίθηση του ότι "η πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει" εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας στο άνοιγμα της ομιλίας που εκφωνεί αυτήν την ώρα σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία στο Περιστέρι, την οποία χαρακτήρισε την "πιο αληθινή, πιο αδιάψευστη σφυγμομέτρηση".

Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτός είναι "ο λόγος για τον οποίο δεν τολμά να προκηρύξει εκλογές ο κος Μητσοτάκης" και "για τον οποίο δε θα αντέξει για πολύ". "Γιατί βλέπω στα πρόσωπά σας τη σιγουριά. Βλέπω στα πρόσωπά σας το αύριο. Γιατί είμαστε πολλοί και θα γίνουμε περισσότεροι. Γιατί η πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει. Γιατί όποτε και να στηθούν οι κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτος και με διαφορά".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην "υπόσχεση" που έδωσε το βράδυ των εκλογών του 2019, "όταν έκλεινε ένας κύκλος μιας συγκλονιστικής πορείας" με "ένα διόλου ευκαταφρόνητο σχεδόν 32% στην κάλπη", ότι θα αντιστοιχηθεί "ο εκλογικός με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ", προκειμένου να φτιαχτεί "ένα μεγάλο, μαζικό και λαϊκό κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς".

"Και να που σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι κάναμε την υπόσχεσή μας πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά το 3ο Συνέδριό του και την εκλογική διαδικασία της 15ης του Μάη, δεν είναι απλά άλλο ένα κόμμα. Έστω μεγαλύτερο. Είναι ένα άλλο κόμμα", υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, καλωσορίζοντας τα 110.000 "νέα μέλη του κόμματος".

"Από εδώ και εμπρός", όμως τόνισε, "δεν έχουμε παλαιά και νέα μέλη, έχουμε μόνο μέλη - συνιδιοκτήτες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απ' όποια πολιτική διαδρομή κι αν προέρχεται ο καθένας".

Οικονόμου: πεπαλαιωμένος ο λόγος του Τσίπρα

"Στη σημερινή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στο Περιστέρι, οι νότες της μουσικής ήταν πιο ενδιαφέρουσες και πιο επίκαιρες από τον πεπαλαιωμένο λόγο του κ. Τσίπρα, λόγο που απέπνεε ναφθαλίνη. Στο τέλος το συνειδητοποίησε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ότι πρέπει να τελειώνει για να ακούσουν οι παριστάμενοι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να διαβάζει τον κόσμο μας -έναν κόσμο που άλλαξε ολοκληρωτικά μετά το 2020 και συνεχίζει να αλλάζει ραγδαία- με ξεπερασμένα θεωρητικά εργαλεία της εποχής του ψυχρού πολέμου και άλλα "ηχηρά παρόμοια".

Όσα γνωρίζει, όσα σκέφτεται και όσα προτείνει ο κ. Τσίπρας δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με το σήμερα, ούτε με το αύριο της κοινωνίας και της Πατρίδας. Επενδύοντας σε χρεοκοπημένα ιδεολογήματα της παλαιοαριστεράς δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα τόσο στην κοινωνία της δράσης και της δημιουργίας όσο και στη νεολαία, για την οποία η Κυβέρνηση δημιουργεί μια Ελλάδα με περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη και ευημερία.

Στο διάστημα της διακυβέρνησής μας έχουμε επενδύσει στις πράξεις και βοηθάμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο τυφώνα των κρίσεων. Ακόμα και μια σταγόνα πράξης, στην εποχή που ζούμε, είναι πιο χρήσιμη από τόνους παλαιομοδίτικης θεωρίας."





