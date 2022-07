Κοινωνία

Revenge porn: βίασε 29χρονη, εκβιάζοντας την με ροζ βίντεο

Η γυναίκα "υποχρεώθηκε" σε σεξουαλική επαφή, υπό την απειλή της δημοσιοποίησης ροζ βιντεοκλήσης. Ζήτησε και δεύτερο "ραντεβού" ο συλληφθείς. Θύμα εκβιασμού και μια 28χρονη..

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ανακοινώθηκαν τα εξής:

"Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκαν δύο καταγγελίες, 29χρονης και 28χρονης ημεδαπής, σύμφωνα με τις οποίες διαχειριστής προφίλ ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, με την απειλή δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο προσωπικών τους στιγμών, ζήτησε από την πρώτη την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης με ερωτικό περιεχόμενο και από τη δεύτερη την αποστολή μηνυμάτων ερωτικού περιεχομένου. Επιπλέον, με την ίδια απειλή καθώς και με την πρόφαση διαγραφής του υλικού, είχε εξαναγκάσει την 29χρονη σε ερωτική συνεύρεση χωρίς τη συναίνεσή της, απαιτώντας στη συνέχεια και νέα συνεύρεση.

Για τη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και αλληλογραφία με την αρμόδια εταιρεία διαχείρισης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Από την αξιοποίηση του υλικού που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, διακριβώθηκε η εμπλοκή του ημεδαπού, στη διαχείριση του επίμαχου προφίλ, μέσω ηλεκτρονικών ιχνών, τα οποία αντιστοιχούσαν σε συνδέσεις διαδικτύου της οικίας και του χώρου εργασίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 10 Ιουλίου 2022, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθη ο ημεδαπός, κατά τη μετάβασή του σε σημείο που είχε υποδείξει στην 29χρονη, με σκοπό νέα συνεύρεση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή, όπου βρέθηκε πλήθος αρχείων οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζονταν διάφορες γυναίκες σε προσωπικές τους στιγμές, μεταξύ των οποίων και φωτογραφία της 29χρονης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες ομοειδείς - συναφείς πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD".