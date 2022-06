Κοινωνία

Ποινικός Κώδικας - Revenge porn: αυτοτελές αδίκημα με νέα διάταξη

Ειδική πρόβλεψη για τους ανήλικους. Είχε δεσμευθεί δημοσίως για αυτό ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.



Αυτοτελές ποινικό αδίκημα (κακούργημα) στον Ποινικό Κώδικα θεσπίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εκδικητική πορνογραφία. Όπως είχε δεσμευθεί ο Κώστας Τσιάρας, μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την υπόθεση του τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου , η νομοθετική παρέμβαση έρχεται να καλύψει ένα κενό στον Κώδικα, για ένα αδίκημα εξαιρετικά διαδεδομένο πλέον με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η νέα διάταξη ενσωματώνεται ως προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο νόμου για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και ειχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση που έληξε στις 3 Ιουνίου. Το σχέδιο με τις προσθήκες κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή.

Με αυτό πλέον κωδικοποιείται από πλημμέλημα έως και κακούργημα στο άρθρο 346 ΠΚ η εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) με ειδική πρόβλεψη για τους ανηλίκους και την διακίνηση σε ευρύ αριθμό προσώπων κυρίως όταν πρόκειται για βιντεοσκοπημένο υλικό μεταξύ συντρόφων ή συζύγων.

Συγκεκριμένα στη διάταξη αναφέρεται:

Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 346 ως εξής:

«Άρθρο 346

Προσβολές της γενετήσιας ζωής

Όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

Όποιος απειλεί άλλον ότι θα τελέσει τις πράξεις της παρ. 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προηγούμενου εδαφίου εξαναγκάζει άλλον σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή για την οποία αυτός δεν έχει υποχρέωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της παρ. 1 αν τελείται:

με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόριστο αριθμό αποδεκτών,

από ενήλικο και αφορά σε ανήλικο,

σε βάρος νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου του υπαιτίου ή σε βάρος προσώπου που

συνοικεί με αυτόν ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή βρίσκεται υπό την επιμέλεια

ή την προστασία του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του,

με σκοπό να προσπορίσει ο υπαίτιος στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

Αν κάποια από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου οδήγησε στο θάνατο επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.»





Μέχρι σήμερα η ελληνική νομοθεσία δεν αντιμετώπιζε με ειδικό ποινικό αδίκημα τις περιπτώσεις αυτές πλην όμως αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο του νόμου περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον οποίο όποιος επεξεργάζεται, μεταδίδει , ανακοινώνει ή καθιστά προσιτά προσωπικά δεδομένα σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει σε αυτά να λάβουν γνώση αυτών κλπ. τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως η ερωτική και σεξουαλική ζωή κάποιου, με φυλάκιση από 1 ως 5 χρόνια και ΧΠ. Η πράξη αυτή γίνεται κακουργηματική (κάθειρξη 5-10 χρόνια και ΧΠ) αν ο δράστης είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελός ή να βλάψει τρίτον. Αν γίνεται από αμέλεια επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 3 μήνες και ΧΠ. Βεβαίως πάντα υπάρχει η δραστική αντιμετώπιση της κατάστασης και μέσω των αστικών δικαστηρίων (με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές).

Ο Άρειος Πάγος διαβλέποντας καιρό τώρα το κενό νόμου, είχε εκδώσει μια απόφαση που λειτούργησε ως νομολογιακή βάση και για να διωχθεί για κακούργημα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ηθική βλάβη δεν υπόκειται σε «ποσοτικό κριτήριο». Για το λόγο αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε απόφαση του Εφετείου, για παραπομπή σε κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα στην περίπτωση revenge porn και πάνω στην οποία στηρίχθηκε και η υπόθεση του παρουσιαστή. Όπως αναφέρει η απόφαση , η νομοθετική πρόβλεψη για την ύπαρξη περιουσιακού οφέλους από τον όποιον κατηγορούμενο, που οδηγεί σε κακούργημα, ισχύει και στην περίπτωση ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης.

πηγή: dikastiko.gr

