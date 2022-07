Κοινωνία

Λαθραία τσιγάρα: Κατασχέθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο στην Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική, για την απόδομηση εγκληματικής οργάνωσης που παρασκευάζει και διακινεί λαθραία καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι τώρα έχει εντοπιστεί ένα εργαστήριο παρασκευής, ενώ έχουν συλληφθεί 11 άτομα. Επιπρόσθετα έχουν κατασχεθεί πάνω από 1 εκατομμύριο τεμάχια τσιγάρων, 13 τόνοι καπνού και 12 οχήματα.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Χειροπέδες” σε σπείρα που προσπαθούσε να αποπλανήσει ανήλικους μέσω διαδικτύου

Moody’s – Λευκορωσία: Χρεοκοπία σε σχέση με το εξωτερικό χρέος

Πένθος για τον Γιάννη Σμαραγδή: Πέθανε η σύζυγός του Ελένη